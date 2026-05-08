Бывшие узники концлагерей приедут из Петербурга в Новосибирск на 9 Мая

Исполнитель должен купить железнодорожные билеты. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск.

20 представителей общественной организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей из Санкт-Петербурга отправятся в Новосибирск на празднование Дня Победы. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком поездки выступило петербургское учреждение «Дом ветеранов». Начальная цена контракта составляла 2 016 800 рублей, но по итогам определения поставщика стоимость снизилась до 1 653 776 рублей.

Исполнитель должен купить железнодорожные билеты на 20 человек.

