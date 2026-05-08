Под Новосибирском три дня искали 77-летнего мужчину, заблудившегося в лесу

В Новосибирской области за 2025 год спасатели МЧС помогли 30 людям, которые заблудились в лесу, включая одного ребенка. С начала 2026 года зафиксировали уже два таких случая. Об этом сообщили в пресс-службе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

29 апреля завершились трехдневные поиски 77-летнего жителя города Тогучина. Мужчину в последний раз видели в 14 километрах к югу от города. Поисковая группа выдвинулась в район пропажи, к работе подключили кинолета с собакой. Когда ветер сменился, служебная собака взяла след и вывела спасателей к лесу, где сидел неподвижный мужчина. Волонтеры вывезли его и передали врачам скорой помощи.

Перед походом в лес МЧС советует брать с собой телефон, зарядное устройство, фонарик, воду и дезинфицирующие средства. В лесу нужно запоминать ориентиры и периодически разворачиваться на 180 градусов. Если потерялись — сразу звонить 112. При плохой погоде лучше оставаться на месте.

