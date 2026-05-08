Рособрнадзор утвердил запреты для выпускников на ЕГЭ-2026 в Новосибирске

Ученикам запретили брать с собой мобильники.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердила список того, что нельзя делать школьникам во время Единого госэкзамена в этом году.

Ученикам запретили брать с собой мобильники, любые бумажные подсказки и электронные устройства. Нельзя переговариваться с соседями, снимать на камеру экзаменационные листы и уносить с собой задания или черновики. Также под запрет попала любая помощь со стороны и обмен вещами между выпускниками.

Разрешается пользоваться только теми предметами, которые официально допустили для конкретного предмета. Ходить по коридорам во время экзамена можно исключительно вместе с организатором. Если школьник нарушит хоть одно правило, его выгонят с экзамена и составят протокол, который отправят в специальную комиссию.

