Карманные часы с портретом Сталина продают за 29,5 тысяч в Новосибирске

Проба 800 указана на крышке часов.

В Новосибирске выставили на продажу коллекционные карманные часы из серебра 800 пробы с портретом Иосифа Сталина. Объявление разместили на популярном сайте.

Продавец оценил часы в 29 500 рублей. По словам владельца, часы достались ему случайно. Предположительно, их выпустили на часовом заводе во Франции в послевоенное время специальной оригинальной серией для награждения высшего командного состава.

Проба 800 указана на крышке часов. Диаметр изделия — 50 миллиметров. В комплекте с часами идет кожаный ремешок. Продавец отмечает, что часы редкие, качественные и надежные. При этом он добавляет, что такие крупные часы подойдут не каждому.

