Зоопарк приглашает новосибирцев на День Медведя 10 мая

Гостей ждут с 12:00 до 15:00. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило 10 мая пройдет праздник День Медведя. Гостей ждут с 12:00 до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Для посетителей подготовили концертную программу, тематические мастер-классы и викторины. С 12:00 начнет работать полевая кухня с угощением под названием «Мишкина каша».

В 14:00 состоится показательное кормление бурых медведей. В 15:00 покажут, как едят медведи Белка и Стрелка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX