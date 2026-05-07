В Кузбассе потушили пожар на шахте «Алардинская»

Всего к тушению привлекли 77 человек.

В шахте «Алардинская» в городе Калтан Кемеровской области потушили открытый огонь. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Утром на предприятии произошло задымление. На место выехали спасатели и сотрудники Следкома для проведения доследственной проверки.

Всего к тушению привлекли 77 человек и 10 единиц техники. От МЧС России работали 56 человек и 10 машин.

