Экс-начальника колонии в Кузбассе осудили за вывоз осужденных на свою стройку

Бывший начальник свою вину не признал. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Бывший начальник колонии в Кузбассе сам отправится за решетку. Он вывозил осужденных с территории лечебно-исправительного учреждения №33 в Мариинске, чтобы те работали на его личной стройке. Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

С конца мая по сентябрь 2024 года подсудимый вместо положенных работ неоднократно выводил заключенных за территорию колонии. Бывший начальник свою вину не признал. Мариинский городской суд решил, что чиновник превысил полномочия из корысти и личной выгоды.

Ему дали 3,5 года в исправительной колонии и запретили занимать определенные должности еще на два года. Прямо в зале суда экс-начальника взяли под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX