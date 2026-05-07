Агроном Викулов: «Избыток удобрений может погубить будущий урожай»

В перенасыщенной почве растение не может взять влагу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Даже безопасное удобрение может погубить будущий урожай при превышении дозировки. Главная причина гибели молодых побегов — не тип средства, а его концентрация, из-за которой корни не могут впитывать воду. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на агронома Тимирязевской академии Владимира Викулова.

Специалист объяснил, что в перенасыщенной почве растение не может взять влагу — происходит так называемый отрицательный осмос. Он также предупредил о рисках органических удобрений: от неправильного применения птичьего помета или компоста почва заражается грибками и бактериями, что ведет к гибели рассады.

Викулов посоветовал дачникам проверять грунт перед использованием, высадив немного семян малоценной культуры. Если растение не всходит или развивается с аномалиями, состав почвы нужно корректировать. Лучше пользоваться смесями от проверенных производителей или смешивать компост с торфом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX