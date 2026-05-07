Водитель Chevrolet сбила женщину на улице Забалуева в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 7 мая в 17:15 случился наезд на пешехода. Авария произошла по адресу улица Забалуева, 33. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Женщина 1980 года рождения за рулем Chevrolet Captiv выезжала с придомовой территории от дома 35. Она поворачивала налево на улицу Забалуева в сторону улицы Фасадной и не предоставила преимущество пешеходу, который переходил дорогу по тротуару.
В результате ДТП пострадала женщина 1959 года рождения. С травмами ее доставили в больницу.
