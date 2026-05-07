ХК «Сибирь» подписал контракт на один год с нападающим Климовичем

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двусторонний контракт с 22-летним нападающим Иваном Климовичем. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Соглашение рассчитано на один год. Иван является воспитанником новосибирской команды. Он дебютировал за «Сибирь» в сезоне 2022/2023.
Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 153 матча и набрал 24 очка, забросив 12 шайб и отдав 12 голевых передач.
