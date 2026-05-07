На реконструкцию ЛЭП под Новосибирском направят 13 млн рублей

Всего они обновят более 7 километров линии электропередачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мае компания «Россети Новосибирск» начнет очередной этап реконструкции электросетей в Новосибирском районе. В список попали микрорайон «Калиновый» в поселке Степной, НСТ «Тайфун», ДНТ «Лесная дача» и ДНП «Лаки Парк». Компания направит на эти цели больше 13,5 миллионов рублей инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики заменят провод на современный с увеличенной пропускной способностью и установят более прочные железобетонные опоры. Всего они обновят более 7 километров линии электропередачи напряжением 10 кВ. Это позволит повысить качество снабжения и снизить риск аварий в будущем.

На линии уже установили два комплекта индикаторов короткого замыкания. Если случится технологическое нарушение, эти устройства помогут быстро определить точные места повреждений. Оперативно-выездная бригада сможет адресно выехать на участок и сократить время устранения аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX