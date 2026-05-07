В Новосибирской воспитательной колонии открыли новую спортплощадку

Здесь реализуют уникальный проект «Ландшафтная гостиная» с зонами для отдыха и озеленением. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирской воспитательной колонии для несовершеннолетних открыли новую спортивную площадку. Руководство ГУФСИН оценило работу учреждения, обучение подростков и их досуг. Об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Сегодня ребята в колонии не только отбывают наказание. Они получают среднее образование, осваивают рабочие специальности, участвуют в социальных программах. Их готовят к самостоятельной жизни после освобождения.

На территории колонии реализуют уникальный проект «Ландшафтная гостиная». Там создают современное пространство для отдыха, общения и проведения мероприятий. С озеленением, прогулочными зонами и местами для досуга.

Новая спортивная площадка — еще одна возможность для ребят регулярно заниматься спортом, укреплять здоровье, учиться дисциплине, ответственности и командной работе.

