В Новосибирской воспитательной колонии открыли новую спортплощадку

В Новосибирской воспитательной колонии для несовершеннолетних открыли новую спортивную площадку. Руководство ГУФСИН оценило работу учреждения, обучение подростков и их досуг. Об этом сообщает мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Сегодня ребята в колонии не только отбывают наказание. Они получают среднее образование, осваивают рабочие специальности, участвуют в социальных программах. Их готовят к самостоятельной жизни после освобождения.
На территории колонии реализуют уникальный проект «Ландшафтная гостиная». Там создают современное пространство для отдыха, общения и проведения мероприятий. С озеленением, прогулочными зонами и местами для досуга.
Новая спортивная площадка — еще одна возможность для ребят регулярно заниматься спортом, укреплять здоровье, учиться дисциплине, ответственности и командной работе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru