Житель Краснозерского района получил штраф 5 тысяч за ложный донос на знакомого

Мужчина упал с табурета, но заявил в полицию, что его избили палкой Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснозерском районе Новосибирской области суд оштрафовал местного жителя за заведомо ложный донос. Мужчина сам упал с табурета, но обвинил в своих травмах знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Инцидент случился 22 июля 2025 года около полуночи. Чернышов Михаил находился на кухне своего дома в состоянии алкогольного опьянения. Он не удержался и упал с табурета. Получил телесные повреждения.

Но в полицию мужчина заявил другое. Он сказал, что травмы ему нанес знакомый — ударил деревянной палкой. Хотя на самом деле этого не было.

Сделал он это из личной неприязни к тому человеку.

В суде Чернышов полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 5 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX