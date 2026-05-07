Житель Краснозерского района получил штраф 5 тысяч за ложный донос на знакомого

В Краснозерском районе Новосибирской области суд оштрафовал местного жителя за заведомо ложный донос. Мужчина сам упал с табурета, но обвинил в своих травмах знакомого. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Инцидент случился 22 июля 2025 года около полуночи. Чернышов Михаил находился на кухне своего дома в состоянии алкогольного опьянения. Он не удержался и упал с табурета. Получил телесные повреждения.
Но в полицию мужчина заявил другое. Он сказал, что травмы ему нанес знакомый — ударил деревянной палкой. Хотя на самом деле этого не было.
Сделал он это из личной неприязни к тому человеку.
В суде Чернышов полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа — 5 тысяч рублей.
