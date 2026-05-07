В Новосибирске установили ограждения из-за розлива рапсового масла

Сегодня спасатели в Новосибирске установили боновые ограждения в месте розлива рапсового масла. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.
Рапсовое масло считается экологически безопасным и биоразлагаемым продуктом. Оно не наносит существенного вреда окружающей среде, а также быстро разлагается в почве и воде без образования токсичных соединений.
Для полного удаления масла с поверхности воды требуется время. Спасатели внимательно следят за ситуацией и держат её под контролем. Они просят жителей проявить терпение и не поддаваться панике.
