В Новосибирске установили ограждения из-за розлива рапсового масла

Для полного удаления масла с поверхности воды требуется время. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня спасатели в Новосибирске установили боновые ограждения в месте розлива рапсового масла. Об этом сообщили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Рапсовое масло считается экологически безопасным и биоразлагаемым продуктом. Оно не наносит существенного вреда окружающей среде, а также быстро разлагается в почве и воде без образования токсичных соединений.

Для полного удаления масла с поверхности воды требуется время. Спасатели внимательно следят за ситуацией и держат её под контролем. Они просят жителей проявить терпение и не поддаваться панике.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX