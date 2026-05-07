Умер первый главврач Новосибирской клинической районной больницы № 1

В 1988 году Беспалов переехал с семьей в наукоград Кольцово. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Новосибирской области умер первый главный врач клинической районной больницы № 1 Владимир Беспалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Владимир Сергеевич Беспалов родился 8 августа 1948 года в польском городе Краков. Детство врача прошло в Северном Казахстане. В 1972 году он окончил Семипалатинский государственный медицинский институт.

Свою карьеру Беспалов начал в Глубоковской районной больнице Восточного Казахстана. Там он с 1972 года работал врачом-хирургом и по совместительству врачом-анестезиологом. С 1977 по 1988 год занимал руководящие должности в медико-санитарной части № 5 города Семипалатинска.

В 1988 году Беспалов переехал с семьей в наукоград Кольцово, где возглавил медсанчасть № 163. После ее реорганизации в 2000 году в Новосибирскую районную больницу № 1 его назначили главным врачом. На базе этой больницы впервые в регионе открыли пять межрегиональных центров: отделения детской и взрослой паллиативной помощи, детское и взрослое отделения реабилитации, а также лор-центр.

Владимир Беспалов сотрудничал с фондами «Вера», «Подари жизнь» и «Линия жизни», а также с руководителями организаций и представителями бизнеса. В 2018 году он вышел на заслуженный отдых. Врач был награжден почетными грамотами Минздрава области и губернатора, знаком «Отличник здравоохранения» и золотой медалью Законодательного собрания Новосибирской области. Медицине Владимир Беспалов отдал 46 лет жизни, из них 30 лет проработал в медорганизациях Кольцово.

