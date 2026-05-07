Наценки на товары снизились на 15,7% в Новосибирской области

В Новосибирской области после заключения ценовых соглашений с властями наценки на социальные товары снизились на 15,7%. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.
Ведомство проанализировало, как работают соглашения о стабилизации цен. Их региональные власти заключают с торговыми сетями и поставщиками по правилам, которые установило правительство РФ. ФАС России изучила средние показатели изменения цен и наценок на такие товары после подписания меморандумов.
Больше всего снизились цены на помидоры (на 34,7%), творог (на 28,5%), картофель (на 20,7%), репчатый лук (на 19,2%) и сметану (на 19,1%).
Среди всех регионов самое большое снижение цен оказалось в Вологодской области. Там средняя цена торговых сетей по категориям, подпадающим под соглашение, упала на 36,7%. Также заметное снижение зафиксировали в Алтайском крае (на 32,6%).
