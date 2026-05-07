Прокуратура проверит больницу в Куйбышеве из-за жалоб на питание и лечение

В Куйбышевской центральной районной больнице началась прокурорская проверка. Поводом стали публикации в СМИ о ненадлежащем питании и плохом оказании медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Куйбышевская межрайонная прокуратура привлекла к проверке специалистов Роспотребнадзора. Вместе они оценят работу медучреждения и ответственных должностных лиц.
Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования. Какие именно — зависит от результатов проверки.
