Прокуратура проверит больницу в Куйбышеве из-за жалоб на питание и лечение

Специалисты Роспотребнадзора тоже подключились к проверке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Куйбышевской центральной районной больнице началась прокурорская проверка. Поводом стали публикации в СМИ о ненадлежащем питании и плохом оказании медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Куйбышевская межрайонная прокуратура привлекла к проверке специалистов Роспотребнадзора. Вместе они оценят работу медучреждения и ответственных должностных лиц.

Если найдут нарушения, примут меры прокурорского реагирования. Какие именно — зависит от результатов проверки.

