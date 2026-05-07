В парках Новосибирска дети прочтут стихи о войне в честь 81-й годовщины Победы

В Новосибирске юные чтецы выступят со стихами о войне в городских парках.

В парках Новосибирска выступят дети и прочитают стихи о войне в преддверии Дня Победы. Подробностями поделились в пресс-службе дирекции городских парков Новосибирска.

Традиционно по итогам конкурса «Память в строках» победители выступят на праздничных мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году отметили рекордное количество участников.

Увидеть юных чтецов можно будет 8 мая в парке «Березовая роща» с 15:00 до 16:00. А в праздничный день 9 мая состоится сразу несколько выступлений: в «Березовой роще» с 18:20 до 18:30, в парке «Затулинский» с 15:45 до 16:05, в «Сосновом бору» с 12:00 до 13:00 и в парке «Заельцовский» с 13:00 до 13:30.

