В Новосибирске запретят остановку транспорта на Красина и Кропоткина

30 мая на этих участках установят дорожные знаки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе и Центральном округе Новосибирска введут запрет на остановку всех транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение нужно для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения уборки. Запрет будет действовать на улице Красина в районе дома № 12а на улице Федосеева, а также на улице Кропоткина у здания № 112 корпус 1.

30 мая на этих участках установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Водителям надо быть внимательными, смотреть на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

