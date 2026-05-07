Нетрезвый водитель стал виновником смертельного ДТП в Коченевском районе

Мужчина на Тойоте врезался в Ладу, которую отбросило под грузовик Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коченевском районе Новосибирской области будут судить пьяного водителя, по вине которого погибли два человека. Мужчина на Тойоте врезался в Ладу, та вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Авария случилась 28 декабря 2025 года. Пьяный обвиняемый ехал за рулем Тойоты Камри по своей полосе на трассе Р-254 «Иртыш» в Коченевском районе. Он врезался в автомобиль Лада Гранта, который двигался впереди.

От удара Ладу отбросило на встречную полосу. Там она лоб в лоб столкнулась с грузовым Фрейтлайнером.

В результате водитель и пассажир Лады погибли на месте.

Обвиняемому инкриминируется часть 6 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух человек.

Уголовное дело направлено в Коченевский районный суд.

