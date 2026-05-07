Суд обязал новосибирское предприятие проверить загрязнение воздуха

В Новосибирской области суд обязал предприятие провести проверку уровня загрязнения воздуха. Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области

Благодаря действиям Роспотребнадзора Новосибирской области и судебных приставов предприятие в Сузунском районе провело экспертизу воздуха, которое долго откладывало. Об этом рассказали в пресс-службе региональной ФССП.

Ранее инспекторы Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства на предприятии ЗАО и выдали предписание. Когда компания его не выполнила, дело передали в суд. По его решению организацию обязали замерить уровень загрязнения воздуха рядом с местами проживания людей и на границе будущей санитарно-защитной зоны, подготовить проект этой зоны, а также получить соответствующее заключение.

Компания дважды просила отсрочку, один раз суд пошел навстречу и дал год на выполнение работ. Часть мероприятий была проведена, но с нарушением сроков. Из-за этого предприятие заплатило исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей. В итоге все требования были выполнены, а исполнительное производство закрыто.

