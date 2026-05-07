Мошенники продают новосибирцам фальшивые путевки и билеты

Они предлагают горящие предложения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В преддверии майских праздников мошенники начали обманывать новосибирцев с помощью фальшивых путевок и билетов на мероприятия. Об этом сообщают РИА Новости.

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков рассказал, что самые распространенные финансовые махинации связаны с продажей несуществующих путевок, билетов на праздничные мероприятия или товаров по заниженным ценам через сомнительные интернет-площадки.

Мошенники создают поддельные сайты, которые копируют официальные ресурсы туроператоров, авиакомпаний и магазинов. Там они предлагают горящие предложения. Но после оплаты покупатель либо не получает товар или услугу, либо ему отказывают в возврате денег под видом технических неполадок.

Курбаков добавил, что аферисты также рассылают смс или электронные письма с просьбой подтвердить данные карты. Так они пытаются получить доступ к чужим деньгам якобы для начисления выплат или бонусов к празднику.

