Космонавт Олег Артемьев показал Новосибирск и Обь с орбиты

Снимок сделан с Международной космической станции. Фото: Олег Артемьев // сообщество «Космонавт Олег Артемьев».

Российский космонавт Олег Артемьев опубликовал в своем сообществе во «Вконтакте» фото Новосибирска из космоса. На снимке с орбиты запечатлены город и река Обь. Об этом Олег Артемьев написал в сообществе «Космонавт Олег Артемьев».

— Друзья, возвращаемся к вашим заявкам и сегодня в кадре – Новосибирск и крупнейшая река Западной Сибири – Обь, — написал Артемьев.

На фотографии видно, как выглядит столица Сибири с высоты. Городские кварталы, дороги и великая река — все как на ладони.

