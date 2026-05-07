В Новосибирске приостановят обработку от клещей на майских праздниках

Работы возобновятся 12 мая. Фото: мэрия Новосибирска

В скверах Новосибирска закончили обрабатывать территории от клещей. Специалисты торопятся обработать как можно больше участков, пока на улице сухая погода. Первый этап работ в скверах завершили сегодня. В парках акарицидные растворы распыляют по ночам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент от клещей обработали парки «Арена», «Березовая роща», «Сосновый бор», «Затулинский» и территорию Новосибирского зоопарка. В парках «Заельцовский» и «У моря Обского» местами еще лежит снег, поэтому там обработка начнется в конце мая.

В праздничные майские выходные обработку приостановят из-за большого скопления горожан. Работы возобновятся 12 мая, если не будет дождей.

В дирекции городских парков напомнили о правилах поведения на прогулках в необработанных местах. Нужно двигаться по центру дорожек и стараться не задевать траву и кусты по краям, а перед выходом в парк пользоваться репеллентами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX