Ограничение для грузовиков ввели на участке дороги под Новосибирском

Ограничение ввели повторно. Фото: ТУАД Новосибирской области

На участке дороги «Станция Мочище – Витаминка» в Новосибирской области с 6 мая до 9:00 30 мая запретили ездить грузовикам тяжелее 3,5 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Ограничение ввели повторно. Местные жители и администрация Станционного сельсовета пожаловались, что тяжелые машины разрушают дорожное полотно. При этом знаки, которые установили раньше, нарушителей не остановили.

АО «Новосибирскавтодор» получило предписание срочно поставить знаки «Движение грузовых с разрешенной массой более 3,5 тонн запрещено» (знак 3.4 по ПДД). Их смонтируют на двух отрезках: на нулевом километре и на 2 километре 95 метров дороги «Новосибирск – Каменка», а также на нулевом километре и на 2 километре 177 метров дороги «21 км автодороги Н-2141 – Витаминка».

Ограничения действуют на основании постановления правительства Новосибирской области № 171-п от 9 апреля 2012 года. Документ разрешает временно закрывать движение, если есть угроза безопасности: например, при авариях, чрезвычайных ситуациях, ремонте или сильных повреждениях покрытия.

