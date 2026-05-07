В Новосибирской области сократилось производство молока

Продажи молочной продукции при этом продолжают расти Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области снизились объемы производства молока. По данным статистики, в марте 2026 года в хозяйствах всех категорий произвели 58,2 тысячи тонн молока. Это составляет 80,5% к уровню марта прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

За январь — март 2026 года производство достигло 168,5 тысячи тонн, что на 13,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Снижение зафиксировано и в сельскохозяйственных организациях. В марте они произвели 37,7 тысячи тонн молока — это 76,9% к марту прошлого года. За первые три месяца года показатель составил 117,1 тысячи тонн, или 83,9% к уровню января — марта 2025 года.

При этом в регионе выросли продажи молочной продукции. Так, в марте 2026 года объем реализации питьевого молока в крупных и средних торговых организациях увеличился на 4,3% по сравнению с февралем.

Одновременно в Новосибирской области продолжают расти цены на молочную продукцию. В марте стоимость ультрапастеризованного питьевого молока жирностью 2,5–3,2% увеличилась на 0,6%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX