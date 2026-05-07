Новосибирцев предупредили о возможных магнитных бурях 7 и 8 мая

Геомагнитные возмущения могут продлиться два дня

В Новосибирске 7 и 8 мая ожидается повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

По данным экспертов, причиной возможных возмущений станет увеличение скорости солнечного ветра вблизи Земли. В каждый из двух дней вероятность магнитной бури оценивается примерно в 33%. Еще около трети приходится на вероятность более слабых геомагнитных возмущений.

Специалисты отмечают, что общая интенсивность ожидаемых событий пока оценивается как умеренная. Более сильный период геомагнитной активности прогнозируется с 15 по 18 мая.

Сейчас солнечная активность остается низкой.

