Нутрициолог Дивинская: «Сок сельдерея не имеет доказанных целебных свойств»

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская развеяла популярные мифы о соке сельдерея. Она сообщила, что научных доказательств его целебных свойств нет. Идея о «детоксикации» организма при приеме напитка натощак не имеет биохимического обоснования. Печень и почки работают непрерывно, независимо от времени еды. А утверждение, что желудочная кислота убивает полезные вещества при смешивании с пищей, — тоже миф, не подтвержденный физиологией. Об этом пишет NEWS.ru.

Дивинская отметила: если кто-то рассчитывает вылечить соком сельдерея синдром раздраженного кишечника или нормализовать гормональный фон, то наука не на стороне такого подхода. Регулярное употребление напитка приносит только антиоксиданты и помогает выработать утреннюю привычку. По словам специалиста, это действует на психологическом уровне, настраивая на осознанное питание в течение дня.

Отдельно врач предупредила о группах риска. Сельдерей богат псораленами — соединениями, усиливающими чувствительность к солнцу. При больших объемах сока и активном солнце возможны фотодерматиты. А пациентам с болезнями почек необходимо проконсультироваться с врачом из-за оксалатов в составе напитка, заключила Дивинская.

