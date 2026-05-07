Мэр Новосибирска обсудил с жителями Дзержинского района вопросы благоустройства

Глава Новосибирска обсудил с жителями Дзержинского района ключевые вопросы городской среды. Фото: канал в МАКС главы города Новосибирск Максима Кудрявцева

На встрече главы Новосибирска с жителями Дзержинского района обсудили ключевые вопросы городской среды: благоустройство, озеленение, организацию дорожного движения. Об этом в своем канале в МАКС рассказ мэр города Максим Кудрявцев.

Особое внимание уделили территории у остановки «Техническая» и участку возле больницы на улице Трикотажной. Жители интересовались сносом киосков и старых деревьев – эти объекты уже демонтировали. По планам, здесь появится новый остановочный павильон и будут высажены деревья, а размещение торговых точек не предусмотрено.

В 2026 году также установят пять детских и спортивных площадок в рамках проекта «Территория детства». Их разместят во дворах, на муниципальной территории и в сквере имени Калинина. Кроме того, благоустройство парка «Каменка» завершится и откроется в текущем году. Продолжается продление трамвайной линии до автовокзала: проектная документация находится на экспертизе. Если смету одобрят, строительство начнется в этом году.

Это лишь часть вопросов, которые подняли жители на встрече. Все обращения жителей зафиксированы представителями мэрии и городских служб и взяты на контроль.

