Владимир Чумак с помощью ИИ рассказал искитимцам о своем подвиге

В очередном видеоролике свою историю жителям Искитимского района и всем сибирякам рассказывает Герой Советского Союза Владимир Семенович Чумак, имя которого носит улица в деревне Бурмистрово Искитимского района и чей бюст установлен на Аллее Героев в Искитиме.

Владимир Чумак родился в многодетной крестьянской семье и с малых лет привык к тяжелому труду на земле. В 1943 году, когда ему исполнилось всего 17, он приписал себе лишний год, чтобы поскорее попасть на фронт. Окончил школу снайперов, освобождал Белоруссию и Польшу, шаг за шагом приближая Победу.

Свой главный подвиг он совершил в январе 1945 года при прорыве немецкой обороны на Висле. 18-летний парень первым ворвался во вражеские траншеи, подавил один вражеский пулемет и, захватив другой, начал вести ураганный огонь по врагу. В тот день он один заменил собой целое подразделение, не дав гитлеровцам шанса на контратаку.

После войны Владимир Семенович вернулся в родные края, где работал в сельском хозяйстве и в школе, оставаясь верным родной земле до конца.

- В рамках проекта «Родина Героев» мы создаем цикл видеорассказов о людях, чьи имена стали частью географии наших городов и сел. В роликах герои с помощью нейросетевых технологий сами рассказывают о себе, чтобы войти в жизнь нынешних поколений. И это правильно, ведь они будут живы, пока мы будем помнить о них! - подчеркивает Александр Аксёненко.