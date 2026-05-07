Новосибирца арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков

Суд отправил обвиняемого в СИЗО до июля 2026 года Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, до вечера 4 мая 2026 года Сайыбжан Каримов пытался сбыть в Новосибирске более 47 граммов запрещенного вещества. Правоохранители считают, что наркотик предназначался для незаконного распространения на территории города.

Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог — его задержали сотрудники УФСБ, полиции и Росгвардии в ходе совместной спецоперации «Анаконда». Во время осмотра места происшествия наркотические вещества изъяли из незаконного оборота.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Каримова под стражу на два месяца — до 5 июля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX