Новосибирца арестовали по делу о покушении на сбыт наркотиков

Ленинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, до вечера 4 мая 2026 года Сайыбжан Каримов пытался сбыть в Новосибирске более 47 граммов запрещенного вещества. Правоохранители считают, что наркотик предназначался для незаконного распространения на территории города.
Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог — его задержали сотрудники УФСБ, полиции и Росгвардии в ходе совместной спецоперации «Анаконда». Во время осмотра места происшествия наркотические вещества изъяли из незаконного оборота.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Каримова под стражу на два месяца — до 5 июля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
