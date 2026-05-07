Рабочий сорвался с высоты третьего этажа в центре Новосибирска

Спасатели эвакуировали пострадавшего после срыва с высоты. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске 7 мая спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы выехали на улицу Семьи Шамшиных, 64 в бизнес-центр «Аврора». Там 25-летний мужчина сорвался с третьего этажа и упал на козырек. Как рассказала очевидица, перед инцидентом пострадавший обсуждал с коллегой нарушение техники безопасности и плохо закрепленную страховку. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

В результате падения рабочий получил переломы обеих ног. Медики также подозревают у него перелом позвоночника. Спасатели оказали первую помощь и перенесли пострадавшего к машине скорой помощи, после чего его госпитализировали.

Спасатели напоминают: при работе на высоте необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты и регулярно проходить инструктажи по безопасности.

