Новосибирская Госавтоинспекция опровергла слухи о новых штрафах с 1 мая

В ГАИ назвали фейком сообщения о резком повышении наказаний для водителей

В Новосибирской области не вводили новые штрафы за нарушение правил дорожного движения с 1 мая 2026 года. Информацию о якобы резком повышении наказаний опровергли в Госавтоинспекции России и Новосибирской области.

Ранее в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о том, что с мая в стране якобы значительно вырастут штрафы за парковку в неположенном месте, превышение скорости, проезд на красный свет, отсутствие полиса ОСАГО и детского кресла.

В публикациях утверждалось, что штрафы за неправильную парковку в ряде городов могут вырасти до 10 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности. Изменения в Кодекс об административных правонарушениях не вносились.

