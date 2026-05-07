Из-за пожара в многоэтажке Новосибирска эвакуировались 19 человек

Возгорание произошло в квартире на улице Линейной

В Новосибирск днем 6 мая произошел пожар в жилом доме на улице Линейной. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в доме №45/1 поступило в 12:43. Первые пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.

На момент прибытия спасателей из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.

До приезда сотрудников МЧС из дома самостоятельно эвакуировались 15 взрослых и четверо детей. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

