Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 мая 2026 7:02

Из-за пожара в многоэтажке Новосибирска эвакуировались 19 человек

Возгорание произошло в квартире на улице Линейной
Екатерина ХАЛИМОВА
Возгорание произошло в квартире на улице Линейной

Возгорание произошло в квартире на улице Линейной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирск днем 6 мая произошел пожар в жилом доме на улице Линейной. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании в доме №45/1 поступило в 12:43. Первые пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.

На момент прибытия спасателей из окна квартиры на четвертом этаже шел дым.

До приезда сотрудников МЧС из дома самостоятельно эвакуировались 15 взрослых и четверо детей. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX