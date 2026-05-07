Новосибирский продюсер объяснил успех хита Bearwolf продуманной стратегией

Новосибирский продюсер рассказал, как хит Bearwolf «Феникс» попал в топы музыкальных чартов.

Новый хит Bearwolf «Феникс» уже месяц звучит по всей России – его крутят на радио, используют в соцсетях и включают из машин. Продюсер Юрий Турцев из Новосибирска объяснил, почему песня стала популярной. По его словам, успех трека – не случайность. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».

Турцев отметил, что у Bearwolf уже был хит «Валькирия», который набрал 25 миллионов просмотров на YouTube и создал базу фанатов.

- Видно, что команда серьезно подошла к съемкам нового клипа. Это не просто видео, а почти кино. Такой уровень визуала в России пока редкость, - отметил он.

Продюсер считает, что если артист может позволить себе такой клип, значит, у него есть бюджет и на продвижение. Вероятно, трек поддержали блогеры — сейчас это один из самых эффективных способов раскрутки.

По мнению Турцева, успех «Феникса» — результат комплексной работы. Важную роль сыграли актуальная подача и стиль, который понравился широкой аудитории.

