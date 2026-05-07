Житель Новосибирской области осужден за вождение с поддельными правами

Сотрудники ГАИ Новосибирской области обнаружили фальшивые права у водителя при проверке документов.

В Новосибирской области вынесли приговор 21-летнему жителю Кочковского района, который использовал поддельное водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуре региона.

Молодой человек купил фальшивые права категории В, В1, М на площади Маркса в Новосибирске в июне 2024 года. Он знал, что легально получить удостоверение можно только через ГИБДД. Но до ноября 2025 года ездил с фиктивными правами, пока его не остановили сотрудники ГАИ. При проверке он предъявил поддельный документ.

При проверке стало ясно, что водитель использовал незаконно изготовленное удостоверение. На суде обвиняемый полностью признал вину. По итогам разбирательства, с учетом позиции гособвинения, суд приговорил нарушителя к шести месяцам ограничения свободы.

