Хоккеиста «Сибирских снайперов» вызвали в сборную России U18

Иван Рябов выступит на «Кубке Будущего» в Новосибирске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

17-летний нападающий «Сибирские снайперы» Иван Рябов получил вызов в юниорскую сборную России U18. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирские снайперы».

Хоккеист примет участие в Кубок Будущего, который пройдет в Новосибирск с 14 по 17 мая. Матчи состоятся на Сибирь-Арена.

Иван Рябов выступает за молодежную команду «Сибирские снайперы» и считается одним из перспективных игроков системы новосибирского хоккея.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX