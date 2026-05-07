Новосибирский астрофотограф Поляков снял галактику «Сомбреро»

Космический объект находится в десятках миллионов световых лет от Земли. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирской астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал спиральную галактику «Сомбреро» в созвездии Девы. Новосибирцу удалось запечатлеть объект, несмотря на сложные условия съемки. Об этом Алексей Поляков сообщил на личной странице во «Вконтакте».

Автор снимков рассказал, что сейчас восстанавливается после травмы ноги и не может выезжать далеко от дома, однако все равно решил провести астрофотосъемку.

Галактика М104 получила прозвище «Сомбреро» благодаря необычной форме — с Земли она видна почти «с ребра» и напоминает широкополую шляпу. По разным оценкам, расстояние до нее составляет от 30 до 45 миллионов световых лет, а количество звезд достигает двух триллионов.

В центре галактики находится сверхмассивная черная дыра массой около миллиарда Солнц. Также на фотографии можно заметить некоторые шаровые скопления, которых у «Сомбреро» насчитывается более 1100.

