Фонтан в Центральном парке Новосибирска запустят 8 мая

8 мая торжественно запустят фонтан в Центральном парке в Новосибирске. Фото: мэрия Новосибирска Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирске 8 мая торжественно запустят фонтан в Центральном парке. В этот день здесь пройдет праздничная программа. В 18:00 выступит военный оркестр Новосибирского высшего военного командного училища. В 19:00 начнется концерт, а в 20:00 состоится сам запуск фонтана. В преддверии Дня Победы его работу будут сопровождать песни военных лет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, к 9 мая фонтан запустят в парке «Первомайский». Остальные городские фонтаны уже работают. Среди них — в Первомайском сквере, у театра «Глобус», в парке «Березовая роща» и у ГПНТБ. В этом году после ремонта впервые заработали фонтаны возле Законодательного собрания и перед ДК имени Горького.

Фонтаны в Новосибирске будут работать до 1 октября. График в разных локациях отличается. В Первомайском сквере фонтан включают с 8:00 до 22:00. В остальных местах — с 10:00 до 22:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX