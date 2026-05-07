За год в Новосибирской области в 15 раз выросло число автоподстав для получения страховки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Число автомобильных подстав в Новосибирской области выросло за год в 15 раз. Но при этом за аналогичный период в регионе на 24% снизилось количество интернет-преступлений. Такую статистику представил КП-Новосибирск заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Сергей Захаров.

По итогам первого квартала 2026 года в регионе зарегистрировали 203 преступления, связанных с инсценировкой ДТП для получения страховки. Это в 15 раз больше, чем за тот же период прошлого года, когда было выявлено всего 13 автоподстав. В качестве примера Сергей Захаров привел уголовное дело преступной группы из 13 человек, которые совершили 25 страховых мошенничеств.

Они подбирали две машины, одной из которых потребуется дорогой ремонт, находили место без камер, сталкивали их, после чего «пострадавший» из группы получал страховую выплату. Всего преступники выручили более 8 млн рублей.

Количество IT-преступлений в Новосибирской области, напротив, снизилось на 24% и с начала года составило 2,5 тысячи случаев. Однако ущерб от них за одни только минувшие сутки составил почти 10 млн рублей. Чаще всего гражданам предлагают легкий заработок через криптобиржи в мессенджерах. Среди пострадавших все больше молодых людей 2000-2001 годов рождения.

Тем не менее, по словам Сергея Захарова, наблюдается положительная статистика по борьбе с преступностью в регионе.

- Если за весь 2025 год раскрываемость преступлений составляла чуть более 44%, то за четыре месяца текущего года раскрыто 53% преступлений, - отметил он.

