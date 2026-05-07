В Новосибирске начали ремонт улицы Зыряновской

На дублере Большевистской обновят более 17 тысяч квадратных метров покрытия

В Новосибирске стартовал ремонт улицы Зыряновской, которая является дублером Большевистской. Работы ведутся в Октябрьском районе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Ремонт выполняет подрядная организация. Общая площадь обновляемого дорожного покрытия превысит 17 тысяч квадратных метров.

Сейчас специалисты проводят фрезерование старого асфальта на участке от улицы Восход до улицы Добролюбова. После этого дорожники приступят к укладке нового покрытия.

В мэрии отметили, что ремонт улицы Зыряновской позволит повысить пропускную способность дороги и улучшить транспортную ситуацию в Октябрьском районе.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на временные дорожные знаки в зоне проведения работ.

