В Новосибирске с 16 мая начнутся испытания теплосетей

В Новосибирске с 16 мая стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Проверка трубопроводов пройдет в 13 этапов и продлится до 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.
Во время испытаний специалисты проверят теплосети на прочность и плотность. Работы будут проходить поэтапно в разных районах города.
Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, отключения горячего водоснабжения завершатся 2 августа.
Горожанам рекомендуют заранее уточнять графики отключений для своих домов.
