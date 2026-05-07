В Новосибирске с 16 мая начнутся испытания теплосетей

Отключения горячей воды продлятся до начала августа

В Новосибирске с 16 мая стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Проверка трубопроводов пройдет в 13 этапов и продлится до 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.

Во время испытаний специалисты проверят теплосети на прочность и плотность. Работы будут проходить поэтапно в разных районах города.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, отключения горячего водоснабжения завершатся 2 августа.

Горожанам рекомендуют заранее уточнять графики отключений для своих домов.

