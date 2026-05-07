В Новосибирской области троих мужчин осудили за вырубку деревьев на 7 млн рублей

Вступил в силу приговор за незаконную рубку леса в Новосибирской области.

Черепановский районный суд рассмотрел уголовное дело о массовой вырубке деревьев. Троих мужчин признали виновными в незаконной заготовке леса. Осужденные входили в группу, которая заранее договорилась о рубке ценных пород. Они незаконно вырубали сосны, осины, лиственницы и березы. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствие выяснило, что своими действиями мужчины нанесли лесному фонду ущерб на сумму более 7,4 млн рублей. Этот ущерб эксперты оценили как особо крупный. Фигуранты не только рубили, но и перевозили, перерабатывали и продавали незаконно добытую древесину. Для реализации товара они использовали свое служебное положение. Общая стоимость проданного леса составила почти 900 тысяч рублей.

Одному из фигуратов суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Также его обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Двое других получили по 3 года и 6 месяцев условного срока со штрафами по 300 тысяч рублей. Всем троим запретили работать в сфере заготовки леса в течение трех лет.

Осужденные пытались обжаловать это решение в областном суде. Однако после рассмотрения жалобы приговор оставили без изменений. Теперь решение вступило в законную силу.

