В Новосибирском районе месяц ищут пропавшего мужчину в красной ветровке

В селе Каменка разыскивают 49-летнего Дениса Копейкина. Его местонахождение неизвестно с 6 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
Поисковики сообщили, что мужчина худощавого телосложения, ростом 186 сантиметров, с короткими русыми волосами с сединой и голубыми глазами.
Предположительно, в день исчезновения он был одет в красную ветровку, серую футболку и светлые джинсы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Копейкина, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.
