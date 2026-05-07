В Новосибирском районе месяц ищут пропавшего мужчину в красной ветровке

49-летний Денис Копейкин исчез в начале апреля. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

В селе Каменка разыскивают 49-летнего Дениса Копейкина. Его местонахождение неизвестно с 6 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.

Поисковики сообщили, что мужчина худощавого телосложения, ростом 186 сантиметров, с короткими русыми волосами с сединой и голубыми глазами.

Предположительно, в день исчезновения он был одет в красную ветровку, серую футболку и светлые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Копейкина, просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по номеру 112.

