В Новосибирской области задержали курьера с 2 кг наркотиков

В Коченевском районе задержали жителя Кузбасса с крупной партией наркотиков. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области полицейские задержали 41-летнего жителя Кемеровской области. Мужчину подозревают в торговле запрещенными веществами. Оперативники выяснили, что несколько месяцев назад он нашел в мессенджере объявление о подработке курьером. Анонимный куратор давал ему задания забирать крупные партии наркотиков, перевозить их и прятать в тайники на территории соседнего региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

29 апреля подозреваемый приехал на своей машине в Коченевский район. Там он должен был забрать спрятанный товар. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под предлогом проверки документов, после чего мужчину задержали. Во время осмотра в багажнике нашли резиновые сапоги, внутри которых лежали четыре плотных свертка с неизвестным порошком. Также в салоне обнаружили два телефона и банковскую карту.

Экспертиза показала, что в свертках находились наркотики. Общий вес составил около 2 килограммов, что закон считает особо крупным размером. Следователи завели уголовное дело за попытку сбыта запрещенных веществ. Сейчас задержанный находится под стражей.

