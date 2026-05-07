В Новосибирске у пассажира в аэропорту изъяли 2,8 млн рублей наличными

Иностранец пытался вывезти 2,8 млн рублей контрабандой из Новосибирска. Фото: Сибирское таможенное управление

Новосибирские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза почти 3 млн рублей наличными из России. Инцидент произошел в аэропорту Толмачево. Иностранный гражданин, направлявшийся в Узбекистан, попытался вывезти крупную сумму денег, не задекларировав ее. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

33-летний мужчина выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый коридор». Этим пассажир заявил об отсутствии у него товаров, которые нужно декларировать. Однако сотрудники таможни при помощи рентгеновского оборудования обнаружили в его багаже 2,8 млн рублей. Эта сумма эквивалентна примерно 37,4 тысячи долларов США.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Теперь мужчине грозит штраф, в 15 раз превышающий сумму вывозимой валюты, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Таможенники напомнили, что при пересечении границы ЕАЭС физические лица обязаны письменно декларировать наличные рубли, если их сумма превышает эквивалент 10 тысяч долларов США.

