Рэпер Flo Rida на частном джете прилетел в Новосибирск

Американский рэпер Flo Rida прилетел в Новосибирск.

В Новосибирске впервые выступит американский рэпер Flo Rida. Он уже прилетел в столицу Сибири. Его частный джет сел в Толмачево ночью 7 мая. Об этом сообщили организаторы Say Agency.

- Новосибирск! Flo Rida уже на месте! Впервые с концертом и крайний город его специального тура по России! - говорится в сообщении.

Напомним, что концерт рэпера изначально планировали провести 14 марта. Однако тогда возникли проблемы с перелетом из-за ситуации на Ближнем Востоке. В итоге мероприятие перенесли на 7 мая. Концерт пройдет в «Сибирь-Арене».

