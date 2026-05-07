В парках Новосибирска начали раздавать георгиевские ленточки

Жители Новосибирска могут получить георгиевские ленточки в парках.

В Новосибирске городские парки присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». В течение трех дней жители и гости города смогут бесплатно получить символ Победы в разных районах. Раздавать ленты будут волонтеры на входах в парки или на центральных аллеях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

7 мая акция пройдет в парке «Березовая роща» с 15:00 до 16:00. Самым насыщенным днем станет 8 мая, когда ленточки можно будет взять сразу в нескольких местах. «Березовая роща» в этот день также продолжит участие в те же часы. В парке имени Кирова выдача начнется уже с 9:00 и продлится до 15:00. В «Первомайском» и «Затулинском» парках волонтеры будут работать с полудня до 13:00 и 14:00 соответственно. В «Заельцовском» акция начнется в 15:00, а завершится в 17:00. В «Бугринской роще» ленты будут раздавать с 17:00. Для тех, кто предпочитает вечерние прогулки, акцию проведут в «Центральном» парке с 18:00 до 20:00. «Березовая роща» в этот день также продолжит участие в те же часы.

В День Победы, 9 мая, символ праздника можно будет получить в парке «Сосновый бор».

