Власти Новосибирска продают помещения ЖКХ почти за 140 млн рублей

В Новосибирске на торги выставили восемь помещений ЖКХ почти за 140 млн рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска выставил на торги восемь нежилых помещений, которые ранее использовались в основном службами ЖКХ. Информация появилась на сайте по реализации государственного и муниципального имущества.

Общая стартовая цена лотов составляет около 137 миллионов рублей. На торги, которые пройдут 5 июня, выставлены восемь городских объектов недвижимости в разных районах Новосибирска. Среди реализуемых нежилых помещений имеются как цокольные площади, так и места на разных этажах зданий.

Стоимость лотов варьируется от 3,9 до 40,7 млн рублей. В ряде помещений по-прежнему располагаются организации, обслуживающие жилой фонд. В частности, на улицах Плановая, 62 и Владимировская, 3а.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX