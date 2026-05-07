В Бердске выставили на продажу Ford Mustang 1965 года за 15 млн рублей

Отреставрированный Ford Mustang 1965 года продают в Новосибирской области. Фото: нейросеть / Ангелина ВАЙГЕЛЬ

В Бердске выставили на продажу автомобиль Ford Mustang 1965 года выпуска. Владелец оценил машину в 15 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на одной из популярных платформ.

В объявлении указано, что кузов прошел полную реставрацию. Раму для классического купе изготовили по специальному заказу в США. Технические характеристики существенно обновили. На автомобиль установили современный пятилитровый бензиновый двигатель «Койот» и механическую коробку передач. Также поставили новое усиленное сцепление. Тормоза, топливную систему и всю электрику заменили на новые компоненты, которые привезли по спецзаказу.

Продавец отметил, что мощности двигателя хватает с избытком. Пробег после восстановления составляет 2500 километров.

